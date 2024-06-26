В Усть-Катаве прощаются с погибшей в страшном ДТП

В Челябинской области ДТП на мокрой от дождя дороге унесло жизнь 43-летней автомобилистки. После столкновения со внедорожником «Ладу Калину», за рулём которой была женщина, буквально смяло. У погибшей остались мать и сын. Сайт chel.aif.ru рассказывает, что известно о происшествии и о жертве страшной аварии.