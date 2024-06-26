В Усть-Катаве прощаются с погибшей в страшном ДТП

В Челябинской области ДТП на мокрой от дождя дороге унесло жизнь 43-летней автомобилистки. После столкновения со внедорожником «Ладу Калину», за рулём которой была женщина, буквально смяло. У погибшей остались мать и сын. Сайт chel.aif.ru рассказывает, что известно о происшествии и о жертве страшной аварии.
Пришлось разбирать кузов
Смертельная авария случилась вечером 24 июня на 1756 километре трассы М-5, под Златоустом. В дождь 63-летний водитель Toyota Land Cruiser выехал на встречку в месте, где обгон запрещён. Там внедорожник протаранил автомобиль «Лада Калина», ехавший со стороны Челябинска. Удар был такой силы, что капот отечественной легковушки буквально смяло. Женщина, которая была за рулём, умерла на месте.
Чтобы достать тело погибшей из салона, спасателям пришлось полностью разобрать деформированный кузов. Сняли двери, крышу, спинку водительского кресла.
Ехала домой
Погибшую женщину звали Анна Кононова. Ей было 43 года, в роковой вечер автомобилистка возвращалась из Челябинска домой, в Усть-Катав. Там её ждали мама и сын. Однако встрече не суждено было состояться.
«Лихач забрал её жизнь… У Ани были большие планы на будущее, но трагический случай оборвал всё», — появилось сообщение в паблике «Помним. Любим. Скорбим|Усть-Катав».
Под постом, который разместила мама Анны, множество сообщений со словами соболезнований от тех, кто знал погибшую. Женщину помнят весёлой и полной жизни, всегда сияющей улыбкой.
«Я работала с Аней совсем недолго, но она мне запомнилась своей лучезарной, доброй улыбкой, ушёл замечательный человечек, мои соболезнования родным, светлая память», — пишет Алла Е.
«Как же так, милая, всегда с улыбкой Анечка. Не верится… Царствие небесное», — оставила комментарий Ирина Г.
«Прекрасная была девочка… Трагедия… Семье соболезнования от педагогов седьмой школы, от всех, кто её знал и учил…» — добавила Лилия П.
«Мои соболезнования, у каких хороших людей судьба и дурость других жизни отнимает», — говорит Сергей К.
По информации в соцсетях, прощание с Анной пройдёт 28 июня.
Виновник аварии в больнице
Южноуральцы задаются вопросом, что ждёт виновника ДТП, в котором погибла Анна Кононова.
«Наказать по всей строгости закона! Убил женщину, а у неё семья, сын. Как так-то?» — пишут пользователи соцсетей.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области корреспонденту chel.aif.ru сообщили, что в отношении водителя Land Cruiser возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
По информации источника chel.aif.ru, в том ДТП мужчина получил травмы. В настоящее время он находится в больнице.