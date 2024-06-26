«Возобновили следствие»: в Красноярске суд отложил приговор по делу Юрия Лапшина

Напомним, сегодня в Красноярске должен был завершиться суд над бывшим председателем регионального правительства Юрием Лапшиным и руководителем «Краевого транспортного управления» Константином Мандровым. Чиновников обвиняли в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Государственное обвинение просило для Юрия Лапшина 6 лет колонии, для Константина Мандрова — 12 лет лишения свободы. При этом адвокат просил назначить Лапшину наказание, не связанное с лишением свободы из-за тяжелого онкологического заболевания 4 стадии и второй группы инвалидности.