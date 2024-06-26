«Возобновили следствие»: в Красноярске суд отложил приговор по делу Юрия Лапшина

В Красноярске возобновилось судебное следствие по делу бывшего председателя краевого правительства Юрия Лапшина. Приговор в отношении руководителя «Краевого транспортного управления» Константина Мандрова тоже не вынесен.
Как сообщили в прокуратуре, такое решение было принято после подачи ходатайства защиты об освобождении экс-чиновника от реального лишения свободы из-за тяжелого онкологического заболевания. Суд имеет право возобновить следствие по собственной инициативе.
Теперь Юрию Лапшину проведут комплексную судебно-медицинскую экспертизу, которая установит его диагноз и даст ответ — есть ли препятствие для отбывания наказания в колонии.
«Государственный обвинитель возражал против назначения экспертизы и настаивал на вынесении итогового решения», — отметили в надзорном ведомстве.
Напомним, сегодня в Красноярске должен был завершиться суд над бывшим председателем регионального правительства Юрием Лапшиным и руководителем «Краевого транспортного управления» Константином Мандровым. Чиновников обвиняли в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Государственное обвинение просило для Юрия Лапшина 6 лет колонии, для Константина Мандрова — 12 лет лишения свободы. При этом адвокат просил назначить Лапшину наказание, не связанное с лишением свободы из-за тяжелого онкологического заболевания 4 стадии и второй группы инвалидности.