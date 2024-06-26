Два новых турмаршрута на вершину Черная Пирамида открыли в горах Сочи

Первый маршрут займет около 40 минут. Он не требует специальной подготовки, а туристам предоставляется альпинистское снаряжение и шлем для безопасности. Второй маршрут рассчитан на час. Он пролегает по скальному участку и представляет собой кольцевую прогулку. Маршрут требует специальной экипировки.