Два новых турмаршрута на вершину Черная Пирамида открыли в горах Сочи

В горах Сочи открыли два новых туристических маршрута на вершину Черная Пирамида. Об этом рассказали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Первый маршрут займет около 40 минут. Он не требует специальной подготовки, а туристам предоставляется альпинистское снаряжение и шлем для безопасности. Второй маршрут рассчитан на час. Он пролегает по скальному участку и представляет собой кольцевую прогулку. Маршрут требует специальной экипировки.
«Вершина Черная Пирамида — самая верхняя точка курорта Красная Поляна. Она расположена на хребте Аибга на высоте 2375 метров над уровнем моря в окружении горных перевалов и других хребтов», — отмечает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
При этом уточняется, что это единственная вершина в горах Красной Поляны, с которой открывается такой обзор на пики Большого Кавказа, долину реки Мзымта и горные поселки вдоль нее.
Ранее мы сообщали, что в Сочи наступила пора цветения дикорастущих лилий.