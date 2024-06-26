Часть Хабаровска на полмесяца лишится горячей воды

Дальневосточная генерирующая компания предупредила хабаровчан об отключении горячего водоснабжения у абонентов городской ТЭЦ-3. Она обслуживает примерно 40% краевой столицы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Теплоэлектроцентраль остановят на плановый ремонт. Он был ранее согласован с администрацией Хабаровска. Горячую воду отключат с ноля часов ночи 1 июля. Вернуться в краны она должна лишь в полночь с 14 на 15 июля.
Под отключение от горячего водоснабжения в Хабаровске попадут больше 3300 объектов. Среди них почти полторы тысячи многоквартирных домов, 220 детсадов и учебных заведений, 45 медорганизаций, около тысячи домов в частном секторе.
Напомним, в мае горячую воду хабаровчанам на несколько дней отключали из-за гидравлических испытаний сетей.