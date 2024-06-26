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Часть Хабаровска на полмесяца лишится горячей воды

На ТЭЦ-3 в июле будет проводиться плановый ремонт с остановкой оборудования.

Источник: Хабаровский край сегодня

Дальневосточная генерирующая компания предупредила хабаровчан об отключении горячего водоснабжения у абонентов городской ТЭЦ-3. Она обслуживает примерно 40% краевой столицы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Теплоэлектроцентраль остановят на плановый ремонт. Он был ранее согласован с администрацией Хабаровска. Горячую воду отключат с ноля часов ночи 1 июля. Вернуться в краны она должна лишь в полночь с 14 на 15 июля.

Под отключение от горячего водоснабжения в Хабаровске попадут больше 3300 объектов. Среди них почти полторы тысячи многоквартирных домов, 220 детсадов и учебных заведений, 45 медорганизаций, около тысячи домов в частном секторе.

Напомним, в мае горячую воду хабаровчанам на несколько дней отключали из-за гидравлических испытаний сетей.

ЖКХ