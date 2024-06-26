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Куда сходить в Красноярске на День молодёжи

В Татышев-парке будут работать более 100 площадок.

Источник: Krasnoyarskmedia

29 июня отпразднуют День молодёжи в Красноярске. В этом году его отметят в Татышев-парке с 10:00 до 22:00. Будут работать более 100 всевозможных площадок, рассказали в Агентстве молодёжной политики и реализации программ общественного развития в Красноярском крае.

Желающие смогут посетить мастер-классы по продвижению в соцсетях, научиться полезным экопривычкам, узнать, как найти своё призвание. Кроме того, для жителей и гостей Красноярска будут работать карьерные консультации. Выступят городские команды КВН и сборная Красноярского края, которая принимала участие в фестивале «Российская студенческая весна».

В Татышев-парке представят выставку продукции молодых предпринимателей и местных брендов с украшениями, свечами и керамической посудой ручной работы, натуральной косметикой, вязаными игрушками и др.

Волонтёрские организации в этот день проведут собеседования для желающих. Также запланированы мастер-классы по плетению тактических браслетов, маскировочных костюмов и сетей. В «Корзину добра» можно будет принести корм, игрушки, ветошь, посуду для приютов и многое другое.

Завершится праздник выступлением группы Gayazov$ Brother$, а также диджей-сетом от ведущего LikeFM Виталика Мишуры.

Чтобы посетить День молодёжи необходимо лишь зарегистрироваться на сайте.

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