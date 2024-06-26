Куда сходить в Красноярске на День молодёжи

29 июня отпразднуют День молодёжи в Красноярске. В этом году его отметят в Татышев-парке с 10:00 до 22:00. Будут работать более 100 всевозможных площадок, рассказали в Агентстве молодёжной политики и реализации программ общественного развития в Красноярском крае.