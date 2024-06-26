Евангелисты Перми незаконно сдавали в аренду здание ДК Ленина

Один из прецедентов, который был обнаружен судом — это договор об аренде религиозной организации с ООО КДЦ «Мотовилиха». По данным декларации общества, сумма полученных им доходов за 2018 год составила 13,6 млн руб., за 2019-й — 13,3 млн руб., за 2020-й — 10,7 млн руб. Кроме того, суд установил, что за весь период на территории дворца были зарегистрированы несколько десятков юридических лиц.