Евангелисты Перми незаконно сдавали в аренду здание ДК Ленина

Арбитражный суд Пермского края установил, что епархиальное управление христиан веры евангельской использует дворец культуры имени Ленина под сдачу в аренду и как итог — извлечение прибыли.
По информации ведомства, евангелисты через аффилированное лицо (организации, которые связаны друг с другом через собственность) сдавали пятиэтажное здание, получая при этом выгоду.
Один из прецедентов, который был обнаружен судом — это договор об аренде религиозной организации с ООО КДЦ «Мотовилиха». По данным декларации общества, сумма полученных им доходов за 2018 год составила 13,6 млн руб., за 2019-й — 13,3 млн руб., за 2020-й — 10,7 млн руб. Кроме того, суд установил, что за весь период на территории дворца были зарегистрированы несколько десятков юридических лиц.
Напомним, что городская администрация и евангелисты находятся в процессе судебных разбирательств с 2022 года. 11 июня 2024 года Арбитражный суд Перми огласил окончательное решение по спору между мэрией города и религиозной организацией. Евангелисты обязаны выплатить сумму незаконного обогащения в размере 10,4 миллионов рублей. Кроме того, организация должна выплатить мэрии проценты за пользование чужими деньгами в объеме 3,5 миллионов рублей.