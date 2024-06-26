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Экс-глава комитета управления имуществом получил 7 лет колонии

Куйбышевский райсуд Иркутска вынес приговор бывшему председателю комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Иркутского района Дмитрию Горину по делу о получении взяток.

Источник: AP 2023

Ему назначили 7,5 лет колонии строгого режима и штраф в 1 млн руб., сообщает прокуратура региона.

По данным правоохранителей, в 2019 году фигурант дела получил 200 тыс. руб. от директора организации-поставщика. Взятка, по мнению следствия, предполагалась за помощь в принятии и оплате фактически непоставленных по муниципальному контракту металлоконструкций и материалов на 10 млн руб. Они были нужны для ограждения территории образовательных учреждений Иркутского района.

Подсудимый был взят под стражу в зале суда, уточнили в ведомстве.