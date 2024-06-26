Экс-глава комитета управления имуществом получил 7 лет колонии

По данным правоохранителей, в 2019 году фигурант дела получил 200 тыс. руб. от директора организации-поставщика. Взятка, по мнению следствия, предполагалась за помощь в принятии и оплате фактически непоставленных по муниципальному контракту металлоконструкций и материалов на 10 млн руб. Они были нужны для ограждения территории образовательных учреждений Иркутского района.