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В Омской области к 1 Сентября закупают брендированные рюкзаки с наполнением

На официальном портале госзакупок размещен аукцион на поставку в Омской области брендированных рюкзаков для первоклассников в рамках мероприятий ко Дню знаний.

Источник: РИА "Новости"

В соответствии с техническим заданием, победитель аукциона должен поставить 24,5 тысячи брендированных рюкзаков: 8 тыс. синих, 8 тыс. голубых и 8,5 тыс. серых.

Сбоку на портфеле должны быть размещена символика Российской Федерации и Омской области, а на лицевой части — символика города Омска.

При этом школьные сумки должны быть поставлены с наполнением из 46 предметов. Среди них: тетради, обложки, карандаши, ручки, фломастеры, папка-конверт, точилка, ластик, клей, ножницы, линейка, краски, кисть, пластилин, альбом для рисования, цветная бумага, картон, дневник школьный с символикой РФ, пенал.

Срок завершения подачи заявок на аукцион — 3 июля 2024 года. Начальная максимальная цена контракта — 120 907 500 рублей.

Напомним, что с инициативой раздачи рюкзаков первоклассником выступил губернатор Омской области Виталий Хоценко. В ходе прямого эфира в декабре 2023 года глава региона сообщил, что эту практику перенял во время работы в правительстве ДНР.

образование