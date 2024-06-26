У уфимца отобрали дорогостоящую иномарку за пьяную езду

В минувшем декабре мужчину за рулем Mercedes-Benz A-class остановили сотрудники ДПС. Гаишники обнаружили, что водитель пьян. Он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. В отншении него возбудили уголовное дело по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».