Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У уфимца отобрали дорогостоящую иномарку за пьяную езду

В Уфе у пьяного водителя конфисковали Mercedes-Benz.

Источник: Комсомольская правда

У жителя Уфы конфисковали дорогостоящую иномарку за пьяную езду. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В минувшем декабре мужчину за рулем Mercedes-Benz A-class остановили сотрудники ДПС. Гаишники обнаружили, что водитель пьян. Он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. В отншении него возбудили уголовное дело по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Уфимец признал свою вину. Октябрьский районный суд назначил ему 260 часов обязательных работ и лишил водительских прав на 2,5 года.

— Автомобиль злоумышленника конфискован в собственность государства, — сообщает прокуратура.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.