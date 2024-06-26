У уфимца отобрали дорогостоящую иномарку за пьяную езду

У жителя Уфы конфисковали дорогостоящую иномарку за пьяную езду. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
В минувшем декабре мужчину за рулем Mercedes-Benz A-class остановили сотрудники ДПС. Гаишники обнаружили, что водитель пьян. Он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. В отншении него возбудили уголовное дело по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Уфимец признал свою вину. Октябрьский районный суд назначил ему 260 часов обязательных работ и лишил водительских прав на 2,5 года.
— Автомобиль злоумышленника конфискован в собственность государства, — сообщает прокуратура.
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