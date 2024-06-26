Семьи Хабаровского края смогут получить выплату на погашение ипотеки

В Хабаровском крае принят закон, согласно которому семьи могут получить миллион рублей при рождении третьего или последующих детей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Семьи могут получить миллион рублей на погашение ипотеки. Из этой суммы 450 тысяч рублей предоставляются из федерального бюджета, а 550 тысяч рублей — из бюджета региона по инициативе врио губернатора Дмитрия Демешина. Общая сумма государственной поддержки составит миллион рублей.
«Дмитрий Демешин взял на контроль все социально значимые поручения президента РФ, благодаря чему семьи региона получают больше различных мер поддержки. По инициативе Владимира Путина глава региона ввел для многодетных семей новую меру поддержки в виде ежегодной единовременной выплаты для школьников в размере пяти тысяч рублей, что более чем в четыре раза превышает прежнюю сумму материальной помощи. В Год семьи планируется поддерживать другие инициативы, направленные на повышение уровня благополучия многодетных семей, проживающих в крае», — сказал министр социальной защиты Хабаровского края Александр Дорофеев.
Для получения выплаты нужно обратиться в банк, в котором получен кредит, или предоставить документы через сайт Госуслуги во втором полугодии текущего года. На реализацию меры поддержки выделено около 190 миллионов рублей. Выплата предоставляется однократно и независимо от рождения детей после ее предоставления.