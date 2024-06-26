Семьи Хабаровского края смогут получить выплату на погашение ипотеки

«Дмитрий Демешин взял на контроль все социально значимые поручения президента РФ, благодаря чему семьи региона получают больше различных мер поддержки. По инициативе Владимира Путина глава региона ввел для многодетных семей новую меру поддержки в виде ежегодной единовременной выплаты для школьников в размере пяти тысяч рублей, что более чем в четыре раза превышает прежнюю сумму материальной помощи. В Год семьи планируется поддерживать другие инициативы, направленные на повышение уровня благополучия многодетных семей, проживающих в крае», — сказал министр социальной защиты Хабаровского края Александр Дорофеев.