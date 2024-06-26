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В Перми увеличат налог для собственников земли под гаражи и овощные ямы

Первые изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 25 июня, прошла планерка Пермской городской думы, на которой было принято решение о повышении налоговой ставки для собственников земли, предназначенной для гаражей и овощных ям.

Народные избранники предложили поэтапно увеличить налоговую ставку с 0,2% до 1,5. В Гордуме объяснили это тем, что таким образом налог будет соответствовать Налоговому кодексу РФ.

«Ставка в 1,5% для физических лиц в полном объёме будет применяться примерно через 21 год. Для юридических лиц переход на новые правила будет осуществляться в течение трёх лет» — сообщила замглавы администрации Перми Ольга Андрианова.

Первые изменения вступят в силу с 1 января 2025 года, а это значит, что обновленный земельный налог начислят только в 2026 году.

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