В Перми увеличат налог для собственников земли под гаражи и овощные ямы

Вчера, 25 июня, прошла планерка Пермской городской думы, на которой было принято решение о повышении налоговой ставки для собственников земли, предназначенной для гаражей и овощных ям.
Народные избранники предложили поэтапно увеличить налоговую ставку с 0,2% до 1,5. В Гордуме объяснили это тем, что таким образом налог будет соответствовать Налоговому кодексу РФ.
«Ставка в 1,5% для физических лиц в полном объёме будет применяться примерно через 21 год. Для юридических лиц переход на новые правила будет осуществляться в течение трёх лет» — сообщила замглавы администрации Перми Ольга Андрианова.
Первые изменения вступят в силу с 1 января 2025 года, а это значит, что обновленный земельный налог начислят только в 2026 году.