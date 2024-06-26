В Красноярске продолжаются отключения горячей воды

Без горячей воды уже пожил Ленинский и Кировские районы Красноярска и часть Советского — те, кто относится к ТЭЦ-1. В конце мая гидравлические испытания провели в микрорайоне Мясокомбинат, далее — в Солнечном и в части микрорайона Зелёная роща. Однако, на этом отключения, конечно же, не заканчиваются. Они ждут жителей и других микрорайонов города. Рассказываем, жителей каких микрорайонов Красноярска и когда ждут отключения горячей воды в 2024 году.