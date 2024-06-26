В Красноярске продолжаются отключения горячей воды

Этим летом в Красноярске проводятся плановые отключения горячей воды. Да, это доставляет горожанам неудобства, но без них коммунальщики не смогут подготовить нас к зиме. За дни без горячей воды специалисты выявляют ненадежные участки трубопроводов, устраняют дефекты и выполняют работы на оборудовании, которые можно провести только с отключением.
Без горячей воды уже пожил Ленинский и Кировские районы Красноярска и часть Советского — те, кто относится к ТЭЦ-1. В конце мая гидравлические испытания провели в микрорайоне Мясокомбинат, далее — в Солнечном и в части микрорайона Зелёная роща. Однако, на этом отключения, конечно же, не заканчиваются. Они ждут жителей и других микрорайонов города. Рассказываем, жителей каких микрорайонов Красноярска и когда ждут отключения горячей воды в 2024 году.
С 24 июня без горячей воды осталась основная часть Советского и Центрального районов. Это переулок Светлогорский, проспект Комсомольский, улица 9 мая, Водопьянова и другие адреса Северного, Взлётки и микрорайона Покровский. Горячее водоснабжение вернётся жителям 3 июля.
С 15 по 24 июля в Красноярск отключат воду тем, кто относится к ТЭЦ-2 — большей части Свердловского, Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов;
В Северо-Западном и Ботаническом микрорайонах красноярцы останутся без воды с 10 по 15 августа;
С 11 до 16 августа горячую воду отключат в Удачном.
Карту, где отмечены микрорайоны и указаны графики отключений, можно найти здесь.