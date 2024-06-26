В Новосибирске отреагировали на жилищный вопрос семьи после пикета в Москве

«После того, как мы пошли к Дому правительства Российской Федерации, где я написал обращение на имя Голиковой и попросил разрешения встать на одиночный пикет, не нарушая закон, мне разрешили. Также заявили, что нас давно ждут в правительстве Новосибирской области», — рассказал Евгений.