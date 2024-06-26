В Новосибирске отреагировали на жилищный вопрос семьи после пикета в Москве

Многодетная семья Белозеровых из Новосибирска несколько дней простояла в Москве на Красной площади с пикетом. Глава семейства пытался добиться справедливости — узаконить дом, в котором они живут и встать в очередь на получение жилья. В итоге на Евгения обратило внимание правительство Новосибирской области.
Напомним, ранее мужчина рассказывал журналисту АиФ-Новосибирск о том, что семья живет в частном доме, который местные власти отказались узаконить. На очередь, как нуждающимся, их долгое время просто не ставили, причем теперь по подсчетам своей очереди им ждать 200 лет.
И вот после пикета в Москве Евгения Белозерова приняли в представительстве Новосибирской области. По словам мужчины, семейству пообещали помочь.
«После того, как мы пошли к Дому правительства Российской Федерации, где я написал обращение на имя Голиковой и попросил разрешения встать на одиночный пикет, не нарушая закон, мне разрешили. Также заявили, что нас давно ждут в правительстве Новосибирской области», — рассказал Евгений.
Мужчина добавил, что семью принял заместитель губернатора Прохоренко Е. В, который пообещал разобраться с проблемой узаконивания частного дома, однако, что касается очереди на жилье, ничего неизвестно.