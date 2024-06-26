В Алупке купаться все еще нельзя: на Южном берегу Крыма частично открыли пляжи

Напомним, 23 июня, на коллекторе произошла авария. Из-за этого без воды остались Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз и частично Алупка. Там организовали подвоз воды. На пляжах от Ореанды до Фороса временно запретили купаться. Аварию быстро устранили — уже ночью жители Большой Ялты были с водой. Однако ситуация на пляжах решилась не так быстро. Специалисты Роспотребнадзора проверяли качество морской и питьевой воды в поселках. Лаборатории даже перевели на круглосуточный режим работы.