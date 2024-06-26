В Алупке купаться все еще нельзя: на Южном берегу Крыма частично открыли пляжи

На Южном берегу Крыма частично открыли пляжи после аварии на коллекторе в Алупке. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Так, на основании результатов проб воды, в Большой Ялте открыли пляжи в Ореанде, Кацивели, Парковом, Понизовке, Береговом, Курпатах, а также Санаторном и частично в Форосе. Места отдыха еще в четырех населенных пунктах пока не работают — решение по ним примут позже.
Напомним, 23 июня, на коллекторе произошла авария. Из-за этого без воды остались Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз и частично Алупка. Там организовали подвоз воды. На пляжах от Ореанды до Фороса временно запретили купаться. Аварию быстро устранили — уже ночью жители Большой Ялты были с водой. Однако ситуация на пляжах решилась не так быстро. Специалисты Роспотребнадзора проверяли качество морской и питьевой воды в поселках. Лаборатории даже перевели на круглосуточный режим работы.
По информации Янины Павленко, в Форосе можно купаться везде, кроме пляжа «Парк Форос» — там специалисты все еще проводят мониторинг.
Под запретом все еще Алупка — там нахождение в море запрещено абсолютно на всех пляжах.
«Ограничительные меры продолжают действовать на всех пляжах Кореиза, центральной части Симеиза, Голубом заливе и Гаспре — за исключением пляжей санатория “Днепр”, где купаться можно».