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Электрички на востоке Крыма в июле меняют расписание

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости Крым. Несколько пригородных поездов в июле будут ходить по измененному расписанию из-за ремонтных работ на перегоне Владиславовка — Петрово на востоке Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что обновленный график будет действовать с 1 по 5, с 8 по 12, с 15 по 19, с 22 по 26 и с 29 по 31 июля включительно.

Речь идет о пригородных поездах Керчь — Петрово, Феодосия — Джанкой, Петрово — Керчь и Владиславовка — Феодосия.

Для подвоза пассажиров железнодорожного транспорта будут назначены автобусы, которые будут курсировать от вокзала.

В компании рекомендуют ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов на сайте ЮППК. Приобрести билеты заранее можно в мобильном приложении «В путь — билеты на электрички».

Ранее сообщались, что пригородные поезда в Крыму с 1 июня перешли на летний график движения.