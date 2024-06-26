Электрички на востоке Крыма в июле меняют расписание

Отмечается, что обновленный график будет действовать с 1 по 5, с 8 по 12, с 15 по 19, с 22 по 26 и с 29 по 31 июля включительно.
Речь идет о пригородных поездах Керчь — Петрово, Феодосия — Джанкой, Петрово — Керчь и Владиславовка — Феодосия.
Для подвоза пассажиров железнодорожного транспорта будут назначены автобусы, которые будут курсировать от вокзала.
В компании рекомендуют ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов на сайте ЮППК. Приобрести билеты заранее можно в мобильном приложении «В путь — билеты на электрички».
Ранее сообщались, что пригородные поезда в Крыму с 1 июня перешли на летний график движения.