Синоптик Колесов предупредил об осадках в выходные

Скорее всего так и будет, но есть некоторые нюансы, а точнее сохраняющийся западный ветер, так как центр антициклона всё ещё в районе Риги. Западный ветер с началом прогрева воздуха днем усиливается и с акватории Финского залива охлаждает город.