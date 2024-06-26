В Красноярске остановки украсили цветочными кашпо

В Красноярске остановки общественного транспорта впервые украсили цветочными кашпо. Такой эксперимент решили провести в администрации города.
В кашпо высадили микс из комнатных и уличных растений: петунии, хлорофитумы, колеус, плющ. У них разный окрас и форма листвы.
Живые композиции можно наблюдать на остановках «Торговый квартал», «Медицинский университет», «Маерчака», «Гремячая грива» и других. Отмечается, что цветы разрастутся уже скоро.
— Если эксперимент пройдет удачно, будем расширять опыт, — добавили в мэрии.
Накануне мы писали, что жителей Ермаковского района напугала голубая пена и неприятный запах на Семенниковском пруду. Сотрудники министерства экологии края провели выездное обследование и выяснили, что причиной этого стали водоросли.