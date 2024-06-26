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Ушла из дома в неизвестном направлении: в Ишимбае пропала 20-летняя девушка

В Башкирии разыскивают 20-летнюю Ляйсан Тагирову.
Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Ишимбай разыскивают 20-летнюю Ляйсан Тагирову. Об это рассказали активисты поисково-спасательного отряда «Отклик».

Как сообщают волонтеры, девушка ушла из дома в неизвестном направлении, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 158 сантиметров, у нее среднее телосложение, темные ниже плеч волосы и карие глаза. Была одета в бежевую кофту, черные брюки и белые кроссовки.

«Отклик» просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, сообщить ее по телефону 8 (987) 106−06−01 или 02. Активисты в своем объявлении отмечают необходимость помощи добровольцев.

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