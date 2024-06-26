Ушла из дома в неизвестном направлении: в Ишимбае пропала 20-летняя девушка

Как сообщают волонтеры, девушка ушла из дома в неизвестном направлении, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 158 сантиметров, у нее среднее телосложение, темные ниже плеч волосы и карие глаза. Была одета в бежевую кофту, черные брюки и белые кроссовки.