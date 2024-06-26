В Перми откроется центр воздушной акробатики и семейное кафе

Центр воздушной акробатики и семейное кафе откроется возле ТРК «Семья» в Перми, сообщает «В курсе.ру».
Они разместятся в здании по улице Тимирязева, 26 «А». По словам президента федерации воздушной акробатики России Романа Камалова, он вложил в ремонт и переоборудование помещений около 20 миллионов рублей.
По данным издания, техническое открытие спортивного центра и кафе запланировано на август 2024 года. С сентября оно будет работать в штатном режиме.
Сейчас идёт набор тренеров и педагогов. В центре воздушной акробатики смогут заниматься около 500 детей. Там также планируют проводить региональные и всероссийские соревнования.
Занятия акробатикой будут платными. Как рассказал изданию Роман Камалов, месяц обучения ребёнка будет стоит от 6 до 15 тысяч рублей (итоговая сумма будет зависеть от посещения «продлёнки»).