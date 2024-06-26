Звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» присвоено семерым нижегородцам

Депутаты Городской Думы Нижнего Новгорода на заседании 26 июня приняли решение о присвоении семерым гражданам звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода». Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.
Ранее кандидатуры были рассмотрены и одобрены на заседании постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению.
Звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» присвоено:
Знаки отличия Почетного гражданина города Нижнего Новгорода и удостоверения будут вручены награжденным в торжественной обстановке в день празднования Дня города. Также их имена будут занесены в Книгу Почета города Нижнего Новгорода.
«Искренне поздравляю всех, кто по решению депутатов сегодня удостоен звания “Почетный гражданин города Нижнего Новгорода”. Думаю, что это точный выбор и бесспорное решение, все новые почетные граждане, их заслуги, их подвижничество, профессиональная и общественная деятельность хорошо известны не только в городе, но и за его пределами. То, что их имена будут вписаны в историю Нижнего Новгорода, является достойной оценкой многолетнего труда на благо нижегородцев», — поделился мнением исполняющий полномочия председателя городской Думы Евгений Костин.