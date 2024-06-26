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Звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» присвоено семерым нижегородцам

Знаки отличия и удостоверения будут вручены им в День города.

Депутаты Городской Думы Нижнего Новгорода на заседании 26 июня приняли решение о присвоении семерым гражданам звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода». Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Ранее кандидатуры были рассмотрены и одобрены на заседании постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению.

Звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» присвоено:

Быкову Николаю Петровичу (епископу Балахнинскому Илие, викарию Нижегородской епархии); Дранишникову Андрею Владимировичу, главе местного самоуправления Балахнинского муниципального округа Нижегородской области; Закирову Гаязу Салиховичу, председателю Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Нижегородской области (Нижегородский Мухтасибат), председателю Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области; Петрову Евгению Николаевичу, директору, художественному руководителю ГБУК «Нижегородский губернский оркестр», заведующему кафедрой медных духовых и ударных инструментов ФГБУО ВО «Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки», Заслуженному артисту Российской Федерации, Почетному гражданину Нижегородской области; Тарасову Андрею Николаевичу, депутату Законодательного Собрания Нижегородской области VII созыва, заместителю председателя комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям; Фельдману Марку Самуиловичу, управляющему дополнительным офисом «Нижегородский» ТКБ БАНК ПАО, депутату городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва, председателю постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по бюджетной, финансовой и налоговой политике; Цыбаневу Валерию Николаевичу, председателю Совета Регионального объединения работодателей «Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей», Почетному гражданину Нижегородской области.

Знаки отличия Почетного гражданина города Нижнего Новгорода и удостоверения будут вручены награжденным в торжественной обстановке в день празднования Дня города. Также их имена будут занесены в Книгу Почета города Нижнего Новгорода.

«Искренне поздравляю всех, кто по решению депутатов сегодня удостоен звания “Почетный гражданин города Нижнего Новгорода”. Думаю, что это точный выбор и бесспорное решение, все новые почетные граждане, их заслуги, их подвижничество, профессиональная и общественная деятельность хорошо известны не только в городе, но и за его пределами. То, что их имена будут вписаны в историю Нижнего Новгорода, является достойной оценкой многолетнего труда на благо нижегородцев», — поделился мнением исполняющий полномочия председателя городской Думы Евгений Костин.