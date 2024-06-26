Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Абитуриентам приготовиться: Как и в какие вузы Молдовы поступающим можно подать документы

Приемная кампания в вузы Молдовы стартует 22 июля.

Источник: Комсомольская правда

Приемная кампания в вузы Молдовы стартует 22 июля.

В 2024—2025 учебном году выпускники лицеев смогут подавать документы в 16 вузов, четыре из которых являются частными. Приёмная кампания начнется 22 июля и завершится 29 июля. Об этом сообщили в Министерстве образования.

Абитуриенты смогут подавать документы в следующие вузы:

— Государственный университет Молдовы;

— Технический университет Молдовы;

— Академия экономического образования Молдовы;

— Кишиневский государственный педагогический университет «Ион Крянгэ»;

— Государственный университет «Алеку Руссо» в Бельцах;

— Государственный университет «Богдан Петричейку Хашдеу» в Кагуле;

— Комратский государственный университет;

— Тараклийский государственный университет;

— Государственный медицинский и фармацевтический университет им. Николае Тестемицану;

— Военная академия «Александру чел Бун»;

— Академия «Штефан чел Маре»;

— Академия музыки, театра и изобразительных искусств;

— Международный свободный университет Молдовы (частный);

— Европейский университет Молдовы (частный);

— Университет европейских политических и экономических исследований Константина Стере (частный);

— Кооперативно-торговый университет Молдовы (частный).

Стоит отметить, что в 2024 году приостановили работу и не будут организовывать приём документов следующие вузы: Славянский университет, Институт уголовного права и прикладной криминологии, Международный институт менеджмента IMI- NOVA и Американский университет.

В высшие учебные заведения Республики Молдова, на бюджет будут приняты 8 697 человек.

Самые бюджетные места будут предложены на педагогические науки, инженерное дело, информационные и коммуникационные технологии, медицину, сельское хозяйство.

В то же время на 11 бюджетных мест увеличен план приема на мультимедийное производство, игровой дизайн и анимацию. Дополнительно 5 мест запланировано на ветеринарию, 8 мест — на технологии производства и переработки, 9 мест — на архитектуру и строительство.

Напомним, что в этом году приём в высшие учебные заведения будет проходить онлайн, через платформу eadmitere.gov.md.

образование