Абитуриентам приготовиться: Как и в какие вузы Молдовы поступающим можно подать документы

Приемная кампания в вузы Молдовы стартует 22 июля.
В 2024—2025 учебном году выпускники лицеев смогут подавать документы в 16 вузов, четыре из которых являются частными. Приёмная кампания начнется 22 июля и завершится 29 июля. Об этом сообщили в Министерстве образования.
Абитуриенты смогут подавать документы в следующие вузы:
— Государственный университет Молдовы;
— Технический университет Молдовы;
— Академия экономического образования Молдовы;
— Кишиневский государственный педагогический университет «Ион Крянгэ»;
— Государственный университет «Алеку Руссо» в Бельцах;
— Государственный университет «Богдан Петричейку Хашдеу» в Кагуле;
— Комратский государственный университет;
— Тараклийский государственный университет;
— Государственный медицинский и фармацевтический университет им. Николае Тестемицану;
— Военная академия «Александру чел Бун»;
— Академия «Штефан чел Маре»;
— Академия музыки, театра и изобразительных искусств;
— Международный свободный университет Молдовы (частный);
— Европейский университет Молдовы (частный);
— Университет европейских политических и экономических исследований Константина Стере (частный);
— Кооперативно-торговый университет Молдовы (частный).
Стоит отметить, что в 2024 году приостановили работу и не будут организовывать приём документов следующие вузы: Славянский университет, Институт уголовного права и прикладной криминологии, Международный институт менеджмента IMI- NOVA и Американский университет.
В высшие учебные заведения Республики Молдова, на бюджет будут приняты 8 697 человек.
Самые бюджетные места будут предложены на педагогические науки, инженерное дело, информационные и коммуникационные технологии, медицину, сельское хозяйство.
В то же время на 11 бюджетных мест увеличен план приема на мультимедийное производство, игровой дизайн и анимацию. Дополнительно 5 мест запланировано на ветеринарию, 8 мест — на технологии производства и переработки, 9 мест — на архитектуру и строительство.
Напомним, что в этом году приём в высшие учебные заведения будет проходить онлайн, через платформу eadmitere.gov.md.