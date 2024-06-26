Абитуриентам приготовиться: Как и в какие вузы Молдовы поступающим можно подать документы

В то же время на 11 бюджетных мест увеличен план приема на мультимедийное производство, игровой дизайн и анимацию. Дополнительно 5 мест запланировано на ветеринарию, 8 мест — на технологии производства и переработки, 9 мест — на архитектуру и строительство.