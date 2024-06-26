В Пермском крае установлены новые карантинные зоны по уссурийскому полиграфу

В июне 2024 года Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю введены и установлены новые карантинные фитосанитарные зоны по стволовому вредителю леса — уссурийскому полиграфу (Polygraphus proximus Blandford).