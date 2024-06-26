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В Пермском крае установлены новые карантинные зоны по уссурийскому полиграфу

Управление Россельхознадзора в Пермском крае установило новые карантинные фитосанитарные зоны. Общая их площадь составляет 49091,92 га.

Источник: Reuters

В июне 2024 года Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю введены и установлены новые карантинные фитосанитарные зоны по стволовому вредителю леса — уссурийскому полиграфу (Polygraphus proximus Blandford).

Эти зоны находятся на территории Пермского муниципального округа, Лобановского территориального управления и Юговского территориального управления на общей площади 49091,92 га. Общая площадь карантинных фитосанитарных зон по уссурийскому полиграфу в Пермском крае составляет 137145,55 га.

экология