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Перекрытие дорог в Волгограде с 26 по 29 июня 2024 года: список улиц, схема пешеходных зон на День молодежи и фестиваль #ТриЧетыре

Какие дороги перекроют с 26 по 29 июня в Волгограде из-за фестиваля #ТриЧетыре.

Источник: Комсомольская правда

Список и схему перекрытия дорог на День молодежи 2024 в Волгограде и на время молодежного фестиваля #ТриЧетыре, который пройдет с четверга, 27 июня, по субботу, 29 июня, опубликовала администрация города. Движение по центру в районе набережной ограничат уже с утра среды 26 июня и до конца дня 29 июня 2024, а некоторые автобусы изменят свои маршруты.

Где в Волгограде перекроют дороги с 26 по 29 июня 2024 года на День молодежи и фестиваль 34

Перекроют дороги в Волгограде на День молодежи 2024: с 9.00 часов 26 июня по 24.00 часов 29 июня 2024 на улице Чуйкова (от Краснознаменской до 13-й Гвардейской); с 20.00 часов 27 июня по 24.00 часов 29 июня 2024 — на улице Советской (от Краснознаменской до Порт-Саида), на улице Володарского (от Чуйкова до Советской), на Нулевой продольной (от Калинина до 7-й Гвардейской), на спусках на Нулевую продольную с улиц 7-й Гвардейской, Краснознаменской, Комсомольской и Ленина.

Из-за введения пешеходных зон изменят маршрут автобусы № 35 и № 98, а общественный транспорт Волгограда в дни фестиваля 34 перейдет на особый режим работы.

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