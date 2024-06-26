Перекрытие дорог в Волгограде с 26 по 29 июня 2024 года: список улиц, схема пешеходных зон на День молодежи и фестиваль #ТриЧетыре

Перекроют дороги в Волгограде на День молодежи 2024: с 9.00 часов 26 июня по 24.00 часов 29 июня 2024 на улице Чуйкова (от Краснознаменской до 13-й Гвардейской); с 20.00 часов 27 июня по 24.00 часов 29 июня 2024 — на улице Советской (от Краснознаменской до Порт-Саида), на улице Володарского (от Чуйкова до Советской), на Нулевой продольной (от Калинина до 7-й Гвардейской), на спусках на Нулевую продольную с улиц 7-й Гвардейской, Краснознаменской, Комсомольской и Ленина.