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Суд избрал меру пресечения депутату ЗС Красноярского края Андрею Новаку

Депутата Заксобрания Красноярского края Андрея Новака подозревают в избиении 47-летней сожительницы.

Источник: AP 2023

Железнодорожный районный суд Красноярска 26 июня избрал меру пресечения депутату Заксобрания Красноярского края Андрею Новаку в виде запрета определённых действий на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства. Об этом сообщили объединённой пресс-службе судов края.

Напомним, на Андрея Новака завели уголовное дело после обращения его 47-летней сожительницы в полицию. Женщина утверждает, что депутат избил её и угрожал расправиться с ней. Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет.

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко прокомментировал скандал с Андреем Новаком. Он заявил, что если будут предоставлены доказательства вины депутата, то он понесет наказание по всей строгости закона.

Председатель краевого ЗС Додатко также добавил, что форму парламентской реакции на ситуацию с делом Новака определит комиссия по этике в ближайшее время.