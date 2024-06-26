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Замор рыбы произошел на одном из водоемов в Ростовской области

Жители хутора в Ростовской области сообщили о гибели рыбы.

Источник: Комсомольская правда

Массовый замор рыбы обнаружили жители одного из хуторов Ростовской области. Пост об этом был опубликован в социальных сетях.

Предварительно, инцидент произошел несколько дней назад на местном водоеме. На поверхность всплыли мелкие и более крупные рыбы.

Причины гибели водных обитателей неизвестны. Официальных комментариев от Минприроды Дона или Росрыболовства региона пока не поступало.

Напомним, ранее специалисты поясняли, что во время жары в водоемах снижается количество кислорода, и из-за чего страдают некоторые виды рыб. Заморы отмечаются почти каждый год, обычно они происходят в мелких и зарастающих водоемах.

экология