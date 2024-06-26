«Пляски на костях». Для детей придумали игру о трагедии в «Зимней вишне»

«Вероятно, игра — симуляция, которая не имеет прямого посыла. Её разработчиком вполне может быть человек, переживавший трагедию и создающий реконструкцию, чтобы понять произошедшее. Думаю, что такое может быть полезно для отработки спасательных действий. Надо разбираться, что было сделано создателем, для чего, а не делать преждевременные выводы. Игра, в отличие от иных произведений, является интерактивным предметом, на неё можно влиять, и управление находится в руках игроков. Если игру используют для глумления — это уже вопрос к игрокам, почему они не почтительны», — говорит студент-геймдизайнер Илья.