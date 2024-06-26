«Пляски на костях». Для детей придумали игру о трагедии в «Зимней вишне»

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой провести проверку по игре, которая основана на пожаре шестилетней давности в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерове. В нём погибло 60 человек, из них 37 детей. Что это за игра и этично ли развлекаться в «декорациях» страшной трагедии, разбирался kuzbass.aif.ru.
«Пляски на костях».
«Некие лица совсем потеряли совесть и сделали в Roblox локацию на основе трагических событий в торговом центре “Зимняя вишня”», — пишет Екатерина Мизулина и прикладывает видео с игры, на котором квадратные человечки бегают по стилизованному под ТЦ коридору и пытаются спастись из кинозалов.
Эти человечки «кричат»: «Пожар, всем на выход!» По коридорам «бегут» 8-летний Захар и билетёрша, которая оповещает зрителей в кинозалах о пожаре. Звучит тревожная музыка, а сухие подписи о том, сколько прошло времени после первого оповещения, лишь усиливают гнетущее восприятие игры.
«Вы, наверное, знаете об ужасной трагедии в кемеровском кинотеатре и ТРК “Зимняя вишня” 25 марта 2018 года. Там погибли чьи-то дети, родители, лично у меня погибла знакомая Мороз. На просторах детской платформы есть группа, которая сделала игру по ТРК, но с изменением цветов ламп, с пожаром! Со смертями! На здании отчётливо написано: Зимняя вишня, Кемерово! Там играют дети! Извините, это какой-то ужас!» — возмущена жительница Кузбасса.
«Что-то как-то не очень идея. Я думаю, родителям не хотелось бы в это возвращаться. А на слуху будет тогда каждый день. Пляски на костях», — прокомментировала Евгения Иванова kuzbass.aif.ru, дочь которой шесть лет назад успела убежать от огня.
Мнения об игре у кемеровчан разделились. Кто-то называет создание подобной локации непечатными словами, а кто-то не понимает обид и оскорблений: «Может, нам тогда игры про Великую Отечественную войну запретить?».
Понять создателя.
Перед годовщиной трагедии, а потом и 25 марта, в день пожара, в редакцию «АиФ в Кузбассе» обратился фейк под именем 13-летней девочки, Марии Мороз, которая погибла в ТЦ. Человек, выдававший себя за Машу, пытался уверить журналистов, что школьница жива. Корреспонденты kuzbass.aif.ru проводили своё мини-расследование и выясняли, зачем выдавать себя за мёртвого человека (Мария мертва, и у нас есть тому подтверждение). Неужели с игрой то же самое и её придумал кто-то не очень нормальный?
«Вероятно, игра — симуляция, которая не имеет прямого посыла. Её разработчиком вполне может быть человек, переживавший трагедию и создающий реконструкцию, чтобы понять произошедшее. Думаю, что такое может быть полезно для отработки спасательных действий. Надо разбираться, что было сделано создателем, для чего, а не делать преждевременные выводы. Игра, в отличие от иных произведений, является интерактивным предметом, на неё можно влиять, и управление находится в руках игроков. Если игру используют для глумления — это уже вопрос к игрокам, почему они не почтительны», — говорит студент-геймдизайнер Илья.
Он добавляет, что Roblox — это платформа, конструктор игр, подобно ТЦ, где любой желающий может создать свою локацию, а игрок — зайти в любой «бутик».
Предостерегать на личном примере.
Однако психолог Мария Мясникова считает, что решение о создании игры, основанной на недавних трагедиях, должно быть принято с большой осторожностью и внимательностью к чувствам пострадавших и их близких: «Необходимо учитывать возможные негативные эмоциональные реакции и последствия (например, у пострадавших и выживших может развиться тревожность и повторная психологическая травматизация)».
Также она добавляет, что важно учитывать возраст ребёнка при прохождении любых игр: дошкольники могут плохо различать реальность и сюжет, а школьники уже будут разделять это. Но научить, как действовать при пожаре или любой опасной ситуации, можно только обговаривая план действий. Мало кто из родителей, заходя в торговый центр, рассказывает ребёнку, что делать и где искать выход, потому что сам даже не задумывается о таком.
«Чтобы ребёнок понял, что такое трагедия, чем она опасна и как действовать, надо с ним постоянно обо всём разговаривать, исходя из возраста. В таких разговорах нужно быть осторожнее, чтобы не сформировать тревогу. Скрывать от детей трагические события тоже не стоит, потому что они в любом случае узнают о них в школе, во дворе или ещё где-нибудь, но уже с более шокирующими подробностями», — говорит kuzbass.aif.ru психолог.
Она считает, что если создавать какие-либо игры про пожар, наводнение и т. д., то в виде инструкций: например, куда звонить, где лежит огнетушитель, когда выходить на улицу, можно или нельзя открыть окна, чем закрыть органы дыхания, где выключить электричество и т. д.
Реакции от правоохранителей на жалобы пока не было.