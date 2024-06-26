«Будет громко»: в Севастополе проходит тренировка Черноморского флота

В среду, 26 июня, Черноморский флот России проводит тренировку в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, тренировка проходит в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты. Планируется, что это мероприятие продлится около полудня. Севастопольский губернатор рассказал, что флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. При этом предусмотрена стрельба из различных видов стрелкового оружия.
«Будет громко. В городе все спокойно», — заключил Развожаев.