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В Свердловской области потеплеет в начале июля

На Среднем Урале потеплее до +24 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 83% 755 мм рт. ст. +25°

В Свердловскую область летнее тепло вернется в начале июля. В регионе воздух прогреется до +24 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Однако до 29 июня потепления на Среднем Урале ждать не стоит. Над регионом разместился циклон, несущий с собой осадки и понижение температур.

— Похолодание затрагивает Свердловскую область, особенно ее западные и юго-западные районы. Здесь поступление холодного воздуха в регион может сопровождаться небольшими кратковременными дождями, — отметил синоптик Пулин.

Так, 27 июня в регионе воздух прогреется до +19 градусов. На следующий день прогнозируется +18. 29 числа ожидается похолодание до +14 градусов. 30 июня столбики термометров поднимутся до +18 градусов. Уже 1 июля на Среднем Урале потеплеет до +22 градусов. А 2 июля ожидается +24.