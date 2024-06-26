В Свердловской области потеплеет в начале июля

Так, 27 июня в регионе воздух прогреется до +19 градусов. На следующий день прогнозируется +18. 29 числа ожидается похолодание до +14 градусов. 30 июня столбики термометров поднимутся до +18 градусов. Уже 1 июля на Среднем Урале потеплеет до +22 градусов. А 2 июля ожидается +24.