В Уфе начнет работать система каршеринга

У компании «Делимобиль» в течение 1−2 лет появятся своя система станций техобслуживания, мойки, а также количество автомобилей, которые предоставляют в аренду, вырастет до двух тысяч. Пользоваться каршерингом можно будет не только в столице, но и выезжать на арендованной машине в другие крупные города.