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В Уфе начнет работать система каршеринга

В Уфе 28 июня начнет работать система каршеринга. Как сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров, компания «Делимобиль» выпустит на улицы города 500 автомобилей разного класса.

По его словам, у республики уже есть опыт работы с каршеринговыми компаниями, однако автомобилей, которые сдавались в прокат, тогда было гораздо меньше.

«Каршеринг — это один из признаков современного города. Он появляется там, где есть нормальная дорожная сеть, правильная система управления дорожным движением, у жителей сравнительно высокие доходы, где есть культура вождения», — рассказал Радий Хабиров.

У компании «Делимобиль» в течение 1−2 лет появятся своя система станций техобслуживания, мойки, а также количество автомобилей, которые предоставляют в аренду, вырастет до двух тысяч. Пользоваться каршерингом можно будет не только в столице, но и выезжать на арендованной машине в другие крупные города.