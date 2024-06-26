В Уфе начнет работать система каршеринга

По его словам, у республики уже есть опыт работы с каршеринговыми компаниями, однако автомобилей, которые сдавались в прокат, тогда было гораздо меньше.
«Каршеринг — это один из признаков современного города. Он появляется там, где есть нормальная дорожная сеть, правильная система управления дорожным движением, у жителей сравнительно высокие доходы, где есть культура вождения», — рассказал Радий Хабиров.
У компании «Делимобиль» в течение 1−2 лет появятся своя система станций техобслуживания, мойки, а также количество автомобилей, которые предоставляют в аренду, вырастет до двух тысяч. Пользоваться каршерингом можно будет не только в столице, но и выезжать на арендованной машине в другие крупные города.