Как сообщал ГорОбзор.ру ранее, пятеро несовершеннолетних отравились домашней едой, после чего их мать обратилась за медицинской помощью. Дети были госпитализированы и, к счастью, их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает.
Следком Башкирии устанавливает обстоятельства отравления пятерых детей
Следком Башкирии инициировал доследственную проверку, чтобы разобраться в обстоятельствах отравления пятерых детей в деревне Кокуш накануне, 25 июня. Следователи приступили к проведению комплексной проверки. Они тщательно изучают случившееся, после чего дадут правовую оценку ситуации.