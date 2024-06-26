Следком Башкирии устанавливает обстоятельства отравления пятерых детей

Как сообщал ГорОбзор.ру ранее, пятеро несовершеннолетних отравились домашней едой, после чего их мать обратилась за медицинской помощью. Дети были госпитализированы и, к счастью, их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает.