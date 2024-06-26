Минпросвет назвал самые востребованные специальности в Казахстане

Как сообщает профильное ведомство в Telegram-канале, в Казахстане стартовал прием документов в организации технического и профессионального образования.
Отмечается, что в новом учебном году по государственному образовательному заказу планируется принять 145 тысяч абитуриентов, что на 10 тысяч человек больше по сравнению с предыдущим годом.
"Государственный образовательный заказ увеличен по техническим специальностям: геология, машиностроение, энергетика, IT, металлургия, транспорт и другие.
Вместе с тем вот уже третий год абитуриентов колледжей принимают и по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства. Ежегодно по 10 тысяч студентов, что позволит выпускать специалистов по запросам рынка труда", — отмечается в сообщении ведомства.
Также, по данным Минпросвещения, с этого года будет увеличен и расширен перечень квот для приема в колледжи:
- для лиц с инвалидностью I или II группы, с инвалидностью с детства;
- для детей с инвалидностью и для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью I или II группы;
- для граждан Казахстана, выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву.
В ведомстве напомнили, что подать заявление абитуриентам колледжей возможно двумя способами: бумажном в колледже и электронном через портал egov.kz.
Для зачисления в колледж выпускники 9 классов могут подать документы с 25 июня по 18 августа, а выпускники 11 классов с 25 июня по 20 августа.