Минпросвет назвал самые востребованные специальности в Казахстане

Вместе с тем вот уже третий год абитуриентов колледжей принимают и по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства. Ежегодно по 10 тысяч студентов, что позволит выпускать специалистов по запросам рынка труда", — отмечается в сообщении ведомства.