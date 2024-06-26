В Набережных Челнах умер лучший инспектор ГИБДД России Юрий Гарькавый

В Набережных Челнах ночью 26 июня умер лучший инспектор ГИБДД России Юрий Гарькавый, ему был 51 год. Он продолжительное время болел онкологией, сообщили коллеги.
Многие жители города оказывали поддержку Юрию Гарькавому в связи с его болезнью. По словам сына покойного, за три дня до его кончины на лечение было собрано свыше 467 тысяч рублей. 23 июня у мужчины произошел инсульт и кровоизлияние в мозг, он впал в кому.
В 2005 году Юрий Гарькавый стал лучшим инспектором ГИБДД России. Он показал лучшие результаты в знании приемов борьбы, стрельбе из пистолета и фигурном вождении на скорости.
Информации о месте и дате прощания и похорон пока нет.