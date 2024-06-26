В Набережных Челнах умер лучший инспектор ГИБДД России Юрий Гарькавый

Многие жители города оказывали поддержку Юрию Гарькавому в связи с его болезнью. По словам сына покойного, за три дня до его кончины на лечение было собрано свыше 467 тысяч рублей. 23 июня у мужчины произошел инсульт и кровоизлияние в мозг, он впал в кому.