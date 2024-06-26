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В Набережных Челнах умер лучший инспектор ГИБДД России Юрий Гарькавый

Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Источник: Комсомольская правда

В Набережных Челнах ночью 26 июня умер лучший инспектор ГИБДД России Юрий Гарькавый, ему был 51 год. Он продолжительное время болел онкологией, сообщили коллеги.

Многие жители города оказывали поддержку Юрию Гарькавому в связи с его болезнью. По словам сына покойного, за три дня до его кончины на лечение было собрано свыше 467 тысяч рублей. 23 июня у мужчины произошел инсульт и кровоизлияние в мозг, он впал в кому.

В 2005 году Юрий Гарькавый стал лучшим инспектором ГИБДД России. Он показал лучшие результаты в знании приемов борьбы, стрельбе из пистолета и фигурном вождении на скорости.

Информации о месте и дате прощания и похорон пока нет.

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