Новый сезонный автобусный маршрут запустят в Челябинске с 1 июля

В Челябинске запускают новый сезонный маршрут по регулируемому тарифу. Автобусом малого класса садоводы смогут добраться с железнодорожного вокзала до СНТ «Полёт-3», сообщили в Организаторе перевозок.
Автобус № 184 начнет курсировать с 1 июля. Он будет следовать от вокзала через Областную больницу, ТК «Кольцо», АМЗ, сады «Спутник», «Юбилейный 2», «Юбилейный 1», «Медик», посёлок Таловка, посёлок Малая Сосновка, ж/д станцию Смолино, посёлок Полетаево («Магазин “Пятерочка”», «Магазин “Магнит”», «Школа»).
Первый автобус от вокзала отправляется в 7:40, последний — в 18:15. Из СНТ «Полёт-3» первый автобус поедет в 9 часов, последний — в 19:30.
Сообщается, что маршрут ввели по просьбам садоводов, чьи участки находятся далеко от железнодорожной станции. Автобусы будут курсировать до 30 сентября.