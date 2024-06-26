Ребенок в подгузниках бродил один по подъезду дома в Петербурге

Необычную картину наблюдали жители дома на Дачном проспекте в Петербурге утром 26 июня. Там по подъезду бродил маленький мальчик в одних подгузниках, и рядом с ним не было взрослых. Информацию передали правоохранителям. Они оперативно смогли найти родителей. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Прибывшими на место правоохранителями установлено, что малыш вышел из квартиры, пока родители отдыхали. При этом кроха умудрился открыть замки, — уточнил источник.
Ребенка передали родителям. По информации агентства, семья считается благополучной и не состоит на учете.
Напомним, что похожая ситуация произошла в конце февраля в жилом комплексе «Лондон Парк». Там жильцы нашли одиноко бродящего мальчика. На нем не было одежды. Оказалось, что малыша оставили на няню, а она напилась и даже не заметила, что ребенок пропал.