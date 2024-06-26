Ребенок в подгузниках бродил один по подъезду дома в Петербурге

Напомним, что похожая ситуация произошла в конце февраля в жилом комплексе «Лондон Парк». Там жильцы нашли одиноко бродящего мальчика. На нем не было одежды. Оказалось, что малыша оставили на няню, а она напилась и даже не заметила, что ребенок пропал.