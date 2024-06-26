Кемеровчане нескольких микрорайонов скоро получат горячую воду

Также мы писали, что по техническим причинам специалисты переносят дату отключения горячей воды части жителей Кировского района. Гидравлические испытания теплосетей начнутся с 17 июля вместо 11 июля и продлятся до 30 июля. А здесь полный график отключения горячей воды в Кемерове и в Новокузнецке.