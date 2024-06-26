Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кемеровчане нескольких микрорайонов скоро получат горячую воду

Сегодня завершающий день гидравлических испытаний тепловых сетей.

Как сообщает СГК Кузбасса, сегодня, 26 июня, завершающий день гидравлических испытаний тепловых сетей. Помыться под горячим душем смогут жители, которые не могли себе этого позволить дома с 13 июня.

«Готовим оборудование для возобновления горячего водоснабжения в левобережной части города — запуск начнётся завтра, 27 июня. Пока же рекомендуем жителям проверить краны и смесители — они должны быть закрыты!» — напоминают ресурсники.

Вода вернётся к потребителям заискитимской части Центрального района, Заводского района, нескольких микрорайонов Ленинского и центральной части Кировского. Подача горячей воды от Кемеровской ТЭЦ в Кировский, кстати, уже возобновлена — на день раньше срока.

Также мы писали, что по техническим причинам специалисты переносят дату отключения горячей воды части жителей Кировского района. Гидравлические испытания теплосетей начнутся с 17 июля вместо 11 июля и продлятся до 30 июля. А здесь полный график отключения горячей воды в Кемерове и в Новокузнецке.