Глаза нужно беречь: Врачи рассказали, как правильно подобрать солнцезащитные очки

По мнению офтальмологов, максимальную защиту очки будут обеспечивать только при показателе UV-400. Кроме того, эксперты советуют обратить внимание на степень затенённости линз, который указывается в категориях от 1 до 4. С его помощью можно понять, насколько линзы пропускают свет. Для города подойдёт вторая категория, для пляжного отдыха — третья, в горах или в открытом море — четвёртая, пишет gazeta.ru.