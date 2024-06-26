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Глаза нужно беречь: Врачи рассказали, как правильно подобрать солнцезащитные очки

При выборе солнцезащитных очков важно оценить степень защиты от ультрафиолета.

Источник: Комсомольская правда

При выборе солнцезащитных очков важно оценить степень защиты от ультрафиолета. Этот показатель должен быть указан на дужках.

По мнению офтальмологов, максимальную защиту очки будут обеспечивать только при показателе UV-400. Кроме того, эксперты советуют обратить внимание на степень затенённости линз, который указывается в категориях от 1 до 4. С его помощью можно понять, насколько линзы пропускают свет. Для города подойдёт вторая категория, для пляжного отдыха — третья, в горах или в открытом море — четвёртая, пишет gazeta.ru.

Ещё один показатель, на который советуют обратить внимание, — форма очков и их удобство.

— Чем больше ширина стёкол, тем лучше для глаз. Важно, чтобы дужки не давили на уши и виски, а сами очки — на переносицу. Очки должны держаться, но при этом практически не ощущаться на лице, — отмечают врачи.

здоровье