«Чтобы никто не думал, что это отпуск»: Мавлиев поручил депутатам Горсовета активно работать в летний период

Сегодня, 26 июня, мэр Уфы Ратмир Мавлиев в ходе сорокового и заключительного заседания весенней сессии Городского совета призвал депутатов активно и плодотворно работать в летний период.
Сити-менеджер отметил, что наступившее лето следует воспринимать не как отпуск, а время для того, чтобы больше времени проводить на встречах с горожанами и с активами предприятий.
Также градоначальник выразил признательность депутатам. По его словам, весенняя сессия прошла плодотворно. Мэр пожелаю чаще общаться с уфимцами в свете грядущих электоральных событий.
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