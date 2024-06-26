В Нижегородской области выписали шестерых пациентов с ботулизмом

«По состоянию на утро 26 июня, в регионе подозрение на ботулизм сохраняется у 16 человек. К настоящему моменту 6 человек, в том числе 1 ребенок, выписаны из медучреждений для продолжения лечения в амбулаторных условиях, 10 человек продолжают лечение в инфекционных стационарах», — сообщили в региональном минздраве.