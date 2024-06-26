Мусорный полигон в Круглово готовят к рекультивации

25 июня заключен договор с ООО «Берг-проект» на выполнение работ по разработке проектной документации для рекультивации данного полигона отходов, сообщили в Минприроды Калининградской области.
Исполнителю контракта за 765 календарных дней предстоит провести комплекс инженерных изысканий, разработать проект полноценной рекультивации и получить положительное заключение государственной экологической экспертизы.
О сроках начала реализации работ непосредственно на полигоне и выбранных технологических решениях станет известно после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы.