Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мусорный полигон в Круглово готовят к рекультивации

Заключен договор на разработку проектной документации по рекультивации.

Источник: Правительство Калининградской области

25 июня заключен договор с ООО «Берг-проект» на выполнение работ по разработке проектной документации для рекультивации данного полигона отходов, сообщили в Минприроды Калининградской области.

Исполнителю контракта за 765 календарных дней предстоит провести комплекс инженерных изысканий, разработать проект полноценной рекультивации и получить положительное заключение государственной экологической экспертизы.

О сроках начала реализации работ непосредственно на полигоне и выбранных технологических решениях станет известно после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы.

экология