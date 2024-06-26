«Приложите холодный компресс к запястьям»: терапевт рассказал, что поможет пережить жару

Калининградские синоптики прогнозируют, что конец июня 2024 года станет удушающе жарким. Это опасно тепловыми ударами, предупреждают врачи. Что поможет пережить высокие температуры, «Клопс» рассказала терапевт Алёна Береговая.
Человек может перегреться, даже находясь в помещении или в тени деревьев, подчеркнула доктор. Особенно в жару уязвимы дети, старики и люди с некоторыми хроническими заболеваниями.
«Тепловой удар сопровождается повышением температуры тела, слабостью, ознобом, головокружением и тошнотой», — предупредила Береговая.
Избежать перегрева можно, помня о несложных правилах:
- Не находитесь на открытом солнце с 12:00 до 16:00;
- Пейте не менее 2,5 литров воды ежедневно. От кофе и сладких напитков лучше отказаться;
- Носите головные уборы и выбирайте одежду светлых оттенков;
- По возможности ограничьте поездки в общественном транспорте. Помните, что длительное пребывание в душном автобусе может привести к обмороку;
- В помещение используйте вентилятор или кондиционер, эффективным будет и обычное проветривание;
- Принимайте душ так часто, как вам хочется. Если нет возможности освежиться, приложите охлаждающий компресс к запястьям, шее и вискам;
«При подозрении на тепловой удар необходимо перейти в прохладное место и выпить воды. Если не получается нормализовать состояние самостоятельно, следует обратиться за медицинской помощью», — заключила терапевт.