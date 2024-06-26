Власти Екатеринбурга начали борьбу с гигантской лужей на улице Пехотинцев. Ее осушат. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Мэрия Екатеринбурга заключила контракт на строительство участка коллектора реки Ольховки. Участок расположен от перекрестка улиц Сортировочная — Пехотинцев до перекрестка Надеждинской — Таватуйской.
— Он предотвратит подтопление перекрестка улицы Пехотинцев с переулком Проходным, — отметили в администрации города.
Всего строители оборудуют 24 водоприемных устройства: 20 из них на улице пехотинцев, а еще четыре — на Надеждинской. Они станут частью сети и присоединяться к уже существующему коллектору.
После окончания работ специалисты уложат новое дорожное покрытие и тротуары. На данный момент разрабатываются документы необходимые для работ. Завершение проекта запланировано на лето 2026 года.