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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 27−28 июня из-за жары

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 27—28 июня из-за жары. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 89% 754 мм рт. ст. +25°

В четверг будет малооблачно и без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит 11−16 градусов выше нуля, местами — плюс 17−19. Днем будет плюс 27−32 градуса.