Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 27−28 июня из-за жары

В четверг будет малооблачно и без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.
Температура воздуха ночью составит 11−16 градусов выше нуля, местами — плюс 17−19. Днем будет плюс 27−32 градуса.
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси
В четверг будет малооблачно и без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.
Температура воздуха ночью составит 11−16 градусов выше нуля, местами — плюс 17−19. Днем будет плюс 27−32 градуса.