«500 автомобилей разного класса»: уже послезавтра в Башкирии начнет функционировать каршеринговый сервис

28 июня в Башкирии запустят систему каршеринга. Для работы сервиса на улицы Уфе выпустят 500 автомобилей разного класса. Об этом на своей личной странице рассказал глава республики Радий Хабиров.
По словам руководителя региона, каршеринг являет собой один из признаков современного города. Сервис, считает глава, появляется там, где есть нормальная дорожная сеть, правильная система управления дорожным движением, у жителей сравнительно высокие доходы, где есть культура вождения.
— Хотя, к сожалению, именно культура вождения у нас оставляет желать лучшего. Это отражается и на количестве ДТП. Здесь нам еще есть над чем работать, — отметил Хабиров.
Власти рассчитывают, что сервис будет востребован не только у горожан, но и у туристов, которые приезжают республику из других регионов.
В течение года-двух в Уфе должны появиться система станций технического обслуживания, мойки, а количество автомобилей, которые предоставляют в аренду, вырастет до двух тысяч.
— Пользоваться каршерингом можно будет не только в столице, но и выезжать на арендованной машине в другие крупные города, — добавил глава Башкирии.
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