Очередной выпуск состоялся в нижегородской «Школе реставрации»

Третий набор нижегородской «Школы реставрации» АНО «Асирис» закончил обучение. 25 июня 30 учеников получили сертификаты.
За спиной выпускников школы — 40 часов теории и 32 часа практики, а также работа на реальных объектах в Нижегородской области — в Городце, Чкаловске, Балахне. Теперь они готовы помогать восстанавливать другие исторические объекты, сказала руководитель «Школы реставрации» Оксана Крупина.
Известно, что новоиспеченных специалистов будут привлекать к реставрации домов в «Квартале Трёх Святителей» в Нижнем Новгороде.
«Людей, которые хотят и могут восстанавливать историю, мало, — отметил директор компании “Конструктор НН” Иван Морозов. — Мы готовы принять и научить любого. Всех специалистов собираем по крупинкам».
Кроме того, выпускники школы пойдут в подмастерья реставраторам домов Чкаловске.
«Буем привлекать их к реставрации деревянного дома Валерия Чкалова», — рассказал председатель Нижегородского отделения Российского союза реставраторов Владимир Молоканов. «Мы гордимся нашими выпускниками», — подчеркнула директор АНО «АСИРИС» Екатерина Крюнас.
Набор на следующий поток планируется в конце августа. Обучение группы начнется с 8 октября.