Очередной выпуск состоялся в нижегородской «Школе реставрации»

За спиной выпускников школы — 40 часов теории и 32 часа практики, а также работа на реальных объектах в Нижегородской области — в Городце, Чкаловске, Балахне. Теперь они готовы помогать восстанавливать другие исторические объекты, сказала руководитель «Школы реставрации» Оксана Крупина.