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Некачественное молоко выявили в Нижегородской области

Несоответствия по «жирнокислотному составу» выявили в образце «Молоко питьевое ультрапастеризованное мдж 2,5%» в рамках проведения пищевого мониторинга сотрудники химико-токсикологического отдела Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», сообщает пресс-служба нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Исследования проводились с 16 июня по 25 июня.

Информация о результатах направлена в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл.

«Жирно-кислотный состав продукта — это извлечение жира из продукта и его анализ с последующим расчетом на процентное содержание в продукте жирных кислот. Если нормативному содержанию не соответствует хоть одна кислота, то делается заключение о несоответствии», — говорится в сообщении.