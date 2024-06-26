Волонтёры благоустроили двор после жалоб кемеровчан на линию президента

Представители совета многоквартирного дома на улице Гагарина из города Кемерова попросили на прямой линии президента помочь привести в порядок придомовую территорию и озеленить двор. Из-за стоянки автомобилей двор был сильно загазован, при этом деревьев и кустов не было.