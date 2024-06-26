Волонтёры благоустроили двор после жалоб кемеровчан на линию президента

Представители совета многоквартирного дома на улице Гагарина из города Кемерова попросили на прямой линии президента помочь привести в порядок придомовую территорию и озеленить двор. Из-за стоянки автомобилей двор был сильно загазован, при этом деревьев и кустов не было.
От президента обращение «спустилось» активистам, которые подключили к решению вопроса студентов направления «Ландшафтная архитектура» КемГУ. Сделали необходимые замеры, составили схему участка и высадили молодые кедры.
«Кедры благоприятно влияют на окружающую среду, обогащают её кислородом. Этот вид растений также способствует улучшению экологии района, защищая почву от эрозии и создавая природную защиту от ветров и шума», — рассказал координатор Молодёжного крыла Народного фронта в Кемеровской области Владимир Козырев.