В Уфе появится радио «Комсомольская правда» на волне 98.3 FM

Сегодня радио «Комсомольская правда» — это федеральная радиостанция с более 70 передатчиков в 45 регионах России — от Калиниграда до Петропавловска-Камчатского. Ежедневная аудитория станции, по данным исследовательской компании Медиаскоп, превышает 2 млн человек в сутки. Сейчас радио входит в тройку самых цитируемых СМИ в стране.