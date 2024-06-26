В Уфе появится радио «Комсомольская правда» на волне 98.3 FM

В Уфе в первом квартале следующего года запустится радиостанция «Комсомольской правды». Вещание будет осуществляться на волне 98.3 FM. ИД «Комсомольская правда» получил частоту, победив на конкурсе Роскомнадзора.
Радио «Комсомольской правды» в Уфе будет информационным. Под него организуют студию для производства местных программ — ведущие и гости будут обсуждать злободневные темы и общественно-политическую повестку.
Сегодня радио «Комсомольская правда» — это федеральная радиостанция с более 70 передатчиков в 45 регионах России — от Калиниграда до Петропавловска-Камчатского. Ежедневная аудитория станции, по данным исследовательской компании Медиаскоп, превышает 2 млн человек в сутки. Сейчас радио входит в тройку самых цитируемых СМИ в стране.
Каждый день на радио «Комсомольской правды» выходят репортажи с места событий, эксклюзивные интервью, комментарии экспертов и аналитика. Над эфиром трудятся свыше 800 журналистов. В выпусках жителям рассказывают о главных событиях, которые происходят в России и мире.