Сколько продлится ремонт дороги Ялта-Бахчисарай

«Дорога, которая соединяет Ялту с Бахчисарайским районом, там это дорога через село Соколиное, а автомобильная дорога Ялта-Бахчисарай — регионального значения. Сейчас идет активная фаза ремонта. Там есть несколько оползневых участков, проводятся мероприятия по обустройству инженерной защиты для того, чтобы прекратить сход селей на проезжую часть», — сказал министр.
Также он уточнил, что советующие работы продолжатся до 2027 года, «дорогу отремонтируют полностью».
«Сейчас активно ремонтируется участок от Ялты до плато Ай-Петри, затем будем проводить ремонтные работы на плато Ай-Петри», — отметил Лукашенко.
По его словам, участок от плато Ай-Петри до села Соколиное будет сложным, но «вся эта дорога будет отремонтирована, начиная от съезда с Тавриды в районе села Донское. И через Заречное, Перевальное до Алушты, Ялты возможно будет выехать в Бахчисарайский район уже по новой, отремонтированной дороге».
В начале мая сообщалось, что участок трассы Бахчисарай — Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри полностью перекрывают в ночное время в связи с проведением ремонтных работ.
Строительство дороги Бахчисарай — Ялта началось в 1865 году и завершилось только в 1895 году. С тех пор профиль шоссе не менялся: дорога была лишь немного расширена в 1912 — 1913 годах, а в послевоенное время — заасфальтирована.
В 2010 году был выполнен капремонт участка от Ялты до Учан-Су.
Ремонт дороги на плато Ай-Петри начался 1 апреля. По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, на первом этапе будет отремонтирован пятикилометровый участок от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су.