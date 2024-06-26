Сколько продлится ремонт дороги Ялта-Бахчисарай

По его словам, участок от плато Ай-Петри до села Соколиное будет сложным, но «вся эта дорога будет отремонтирована, начиная от съезда с Тавриды в районе села Донское. И через Заречное, Перевальное до Алушты, Ялты возможно будет выехать в Бахчисарайский район уже по новой, отремонтированной дороге».