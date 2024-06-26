100 баллов на ЕГЭ-2024 получили 83 выпускника в Волгоградской области

Волгоградские выпускники продолжают бить рекорды прошлых лет на ЕГЭ-2024. Еще 8 ребят получили 100-балльный результат по английскому, истории и биологии. Заработали высшие оценки на госэкзаменах по этим предметам школьники Волгограда, Камышина, Городищенского и Жирновского районов. Всего в Волгоградской области уже 83 стобалльника, причем семеро выпускников набрали максимум по двум предметам.