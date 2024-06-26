100 баллов на ЕГЭ-2024 получили 83 выпускника в Волгоградской области

Волгоградские выпускники продолжают бить рекорды прошлых лет на ЕГЭ-2024. Еще 8 ребят получили 100-балльный результат по английскому, истории и биологии. Заработали высшие оценки на госэкзаменах по этим предметам школьники Волгограда, Камышина, Городищенского и Жирновского районов. Всего в Волгоградской области уже 83 стобалльника, причем семеро выпускников набрали максимум по двум предметам.
По данным облкомобразования, 100 баллов по английскому получила выпускница школы № 19 из Камышина. Отличились знаниями истории ученики гимназии № 17 и кадетского корпуса Слипченко в Волгограде, Новорогачинской школы Городищенского района, спецшколы Жирновска и Красноярской школы № 1 Жирновского района. На максимум ЕГЭ по биологии сдали ребята из Новожизненской школы Городищенского района и школы № 134 «Дарование» в Волгограде.
В прошлом году максимальных оценок у выпускников Волгоградской области было в полтора раза меньше — 56. Основной период ЕГЭ-2024 завершится только 5 июля. Так что стобальников может быть еще больше.