В Перми сезон дождей и прохлады сменит жара под +30 градусов

По данным ГИС центра ПГНИУ, в Перми за сутки 25 июня выпало 18 мм осадков, а с начала июня — 109 мм. Отметка 100 мм за месяц оказалась превышенной впервые за три последних года, начиная с июля 2021 года. Лидером среди регионов по выпавшим осадкам за июнь пока является Верещагино, где выпало почти две месячные нормы — 163 мм!