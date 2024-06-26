В Перми сезон дождей и прохлады сменит жара под +30 градусов

Погодными качелями в этом году пермяков не удивить. Температура воздуха уже не раз поднималась до рекордных планок, а затем уходила в резкое пике. Синоптики вновь прогнозируют смену прохлады на жару до +30 градусов к середине следующей недели. Дождливую и пасмурную погоду сменит ясное небо.
Прикамье пока остается под влиянием холодной воздушной массы: до конца недели возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет около +10…+12 градусов, днем не превысит +20 градусов.
Плавное повышение температуры воздуха начнется с воскресенья, 30 июня. Сезон дождей останется в прошлом. Уже сейчас можно сказать, что нынешний июнь по количеству осадков стал рекордным не только для Перми, но и всего Пермского края.
По данным ГИС центра ПГНИУ, в Перми за сутки 25 июня выпало 18 мм осадков, а с начала июня — 109 мм. Отметка 100 мм за месяц оказалась превышенной впервые за три последних года, начиная с июля 2021 года. Лидером среди регионов по выпавшим осадкам за июнь пока является Верещагино, где выпало почти две месячные нормы — 163 мм!
Радужную картину для жителей Перми привел Росгидромет. Составленный им прогноз погоды на неделю говорит о скором росте температуры воздуха. Днем в понедельник, 1 июля, столбик термометра поднимется до +25 градусов, а к среде, 3 июля, в Пермь вернется жара +29 градусов! Ночью будет тепло как днем на этой неделе — в пределах +13…+15 градусов.
Синоптики все-таки говорят о вероятности небольших дождей. С дождиком даже как-то привычнее. Это еще и большой плюс для урожая на приусадебных участках многочисленной армии садоводов-огородников Прикамья.
В Пермском крае к концу недели похолодает до +9…+14 градусов. Синоптики предупреждают о сильных дождях и паводках на реках.